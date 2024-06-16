Oktay Kaynarca'dan itiraf!

Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca, Atv'nin yeni yarışması Alan ile adından söz ettiriyor.59 yaşındaki Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı.Kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya gelen usta isim, 'Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım. Burada da rahat durmuyorum yeni sezon için yapacağım işlerle ilgili planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra da İstanbul'a geri döneceğim zaten' diyerek tatilin kısa süreceğini söyledi.Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. Sekiz günlük yoğun bir tempoyla çalıştık, onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım ama burada da rahat durmuyorum. Proje okuyorum, seyretmemiz gereken şeyler var, onları seyrediyorum. Yeni görüşmeler yapıyorum, yeni sezon için planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra İstanbul'a geri döneceğim zaten.Çalışmadan duramadığını belirten Oktay Kaynarca, 'Benim şöyle bir deliliğim var, dostlarım ve ailem de bundan şikayetçi. 'Niye bu kadar çok çalışıyorsun, derdin ne, çalışmakla mı geçecek ömrün?' diyorlar. 'Haklısınız' diyorum, buraya geliyorum. Tatilde kendi kendime düşünüyorum ve 'Sıkılmaya başlıyorsun, eyvah hemen iş üretmeye başlaman lazım' diyorum. Arkasından toplantılar, görüşmeler bir anda yine aynı tempoda buluyorum kendimi' şeklinde konuştu.Bir süre yapım kısmında olacağım. Bu söylediğim 'Oyunculuğu bıraktı' olarak algılanmasın. Bir oyuncu ölene kadar oyunculuğu bırakamaz. O bizi hayatta tutan şey.Oktay Kaynarca: 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum!'Aile kurma ve çocuk sahibi olmak ister misiniz?' sorusuna Oktay Kaynarca, 'Kardeşlerim, yeğenlerim, dostlarım derken biz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Sorunuz 'Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?' ise evet yeğenlerimi çok seviyorum ama bazen 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum. 'Keşke' diyorum, 'Yapmayacağım' demiyorum. İşin şakası bir yana o kader. Allah bize ne uygun gördüyse onu yaşarız. Herkes geçmişine dönüp baktığında görecektir, evlilikler ve çocuklar kaderdir' cevabını verdi.