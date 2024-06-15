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İşte Rüştü Asyalı'nın son hali...

Usta oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerine konu olan masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen Keloğlan aradan geçen uzun yıllarda öyle bir değişti ki tanımak gerçekten çok zor... 'Keloğlan keleş oğlan' Rüştü Asyalı yer aldığı dört Keloğlan filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu... Başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...

Ekleme: 15.06.2024 - 09:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Rüştü Asyalı, ilk olarak Ankara Radyosu'nda Çocuk Saati programında canlandırmaya başladığı 'Keloğlan' oyunları ile dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. Film yapımcılarının dikkatini çeken Rüştü Asyalı daha sonra sinemaya adımı attı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filmlerinin başrolü olan Rüştü Asyalı, daha sonra birçok film ve tiyatro oyununda önemli karakterlere hayat verdi.

İşte Rüştü Asyalı'nın son hali...

1971-1975 yılları arasında dört 'Keloğlan' filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

İşte Rüştü Asyalı'nın son hali...

Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor?

İşte Rüştü Asyalı'nın son hali...

İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Rüştü Asyalı, 1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu. Son çalışması 'Ben Bir İnsan' isimli yapıt, Devlet Tiyatroları sahnesinde oynandı.

İşte Rüştü Asyalı'nın son hali...

Sanatçı çeşitli tarihlerde Devlet Sanatçıları Birliği genel sekreterliği, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı başkanlığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği genel başkanlığı görevlerini, ayrıca Seslendirme Sanatçıları Birliği genel başkanlığı ve Sanat Kurumu yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü. 9 Temmuz 2008'de Devlet Tiyatroları başrejisörlüğüne getirildi, 2012 yılının Mart ayında başrejisörlük görevinden emekliye ayrıldı. 12 yıl çeşitli kurumlarda diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk dersleri vermiştir.
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