Leopar tarzı çok beğenildi
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli etek-ceket takımı ile poz veren Esra Bilgiç takipçilerinden tam not aldı.
Esra Bilgiç, rol aldığı Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi projelerin ardından kariyerinde büyük bir ilerleme yaşadı. Esra Bilgiç başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.
Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.
ESRA BİLGİÇ LEOPAR DESENLİ TARZI İLE DİKKAT ÇEKTİ
Bilgiç, tarzıyla dikkat çekti. Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.
ESRA BİLGİÇ LEOPAR DESENLİ TARZI İLE DİKKAT ÇEKTİ
Bilgiç, tarzıyla dikkat çekti. Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.