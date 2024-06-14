Leopar tarzı çok beğenildi

Esra Bilgiç, rol aldığı Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi projelerin ardından kariyerinde büyük bir ilerleme yaşadı. Esra Bilgiç başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.Bilgiç, tarzıyla dikkat çekti. Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.