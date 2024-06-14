Hayranları dünyayı yerinden oynattı

Taylor Swift, gündemden düşmüyor...Ünlü yıldızın Edinburgh kentinde verdiği konserde hayranlarının dansı, sismik etkilere neden oldu.Şarkıcının performansı sırasında izleme istasyonları, 6 kilometre uzaklıktan sismik aktivite tespit etti.Swift’in Seattle ve Los Angeles’taki konserlerinde de benzer olaylar yaşanırken Seattle konseri, 2.3 büyüklüğünde bir depreme neden oldu.Cuma gecesi düzenlenen 73 bin kişilik konser, kalabalığın en fazla enerjiyle dans ettiği ve tezahürat yaptığı etkinlik oldu. Swift'in 152 konserlik stadyum turu, aralık ayında sona erdiğinde tarihi bir başarıya imza atarak 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi hedefleniyor.Konser sırasında en yüksek sismik aktivite, Ready For It? şarkısının çalındığı sırada gerçekleşti. Ancak uzmanlar, bu aktivitenin genellikle yakın çevredeki kişiler dışında hissedilmediğini belirtti.