Ayrılık iddiaları gündeme geldi

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın Ajda Pekkan'ın stadyum konserinde ayrı ayrı oturmaları ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Çıkan haberlerin ardından Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Süperstar şarkılarını Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde söylerken sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti.Konseri dinlemeye gidenler arasında Seranay Sarıkaya ile Mert Demir de vardır.Serenay Sarıkaya, konseri locada seyrederken Mert Demir, sahadaydı. İki sevgilinin neden bir araya gelmedikleri, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği aşk şarkılarıyla romantizmi neden birlikte yaşamadıkları merak konusu oldu.