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Ajda Pekkan'dan 60. yıla süper konser

Ajda Pekkan, Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye seslendi. Ajda Pekkan sevilen şarkılarını, sahnesine konuk ettiği sanatçılarla birlikte söyledi.

Ekleme: 14.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Ajda Pekkan, kariyerinin 60'ıncı yılında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserin sunuculuğunu ise Çağla Şıkel üstlendi. Dev bir orkestrayla sahne alan sanatçıya konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti. Duygularını dile getiren Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirtti. Müzikseverleri, "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum' dedi.

Ajda Pekkan'dan 60. yıla süper konser

Nilüfer ile 'Sensiz Yıllarda' ve 'Kim Arar' şarkılarına düet yapan Süperstar, "Birbirimize her zaman destek verdik, destek olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ajda Pekkan'dan 60. yıla süper konser

Pekkan, MFÖ ile 'Ele Güne Karşı' şarkısını seslendirdi.

Ajda Pekkan'dan 60. yıla süper konser

BİRİ LOCADA BİRİ SAHNEDE

Şarkıcı Mert Demir, geçirdiği operasyon sebebiyle Ajda Pekkan'ın konserinde yer almadı. Ancak Demir konseri sahne önünden izledi. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ise locada görüntülendi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Demir'e, Serenay Sarıkaya'nın nerde olduğu soruldu. Şarkıcı ise 'Gelecekti, birazdan arayacağım' dedi.
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