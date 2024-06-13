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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

48 yaşındaki tiyatro sanatçısı Demet Ersoy, iddiaya göre alkollü bir şekilde, kaldığı otelin korkuluğunun kısa olması nedeniyle aşağı düştü.

Ekleme: 13.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da yaşayan tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için Bodrum’a gitti.

Ersoy ile iş arkadaşları, bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

Alkolün etki

İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

1 çocuğu var

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze otopsiye gönderilirken, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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