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Nefesler tutuldu! Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın önceki akşam yarı finali ekrana getirilendi. İstanbul'da gerçekleştirilen yarı finalde mücadele eden Atakan, Seda ve Ogeday arasından hayallerine veda eden isim belli oldu. Atakan, Survivor All Star'dan elendi.

Ekleme: 13.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde Ogeday, Atakan ve Seda arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İstanbul'da kurulan parkurda mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, Seda'yı yenerek finale adını yazdırdı.

SURVİVOR ALL STAR'A ATAKAN VEDA ETTİ

Seda ile mücadele eden Atakan ise sadece 1 sayı kazanabildi. 8-1 yenilen Atakan'ın ailesi de duygusal anlar yaşadı.

Nefesler tutuldu! Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Kazanmanın mutluluğunu yaşayan Seda şunları söyledi: "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş"


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