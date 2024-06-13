Nefesler tutuldu! Survivor All Star'da elenen isim belli oldu

Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde Ogeday, Atakan ve Seda arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İstanbul'da kurulan parkurda mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, Seda'yı yenerek finale adını yazdırdı.Seda ile mücadele eden Atakan ise sadece 1 sayı kazanabildi. 8-1 yenilen Atakan'ın ailesi de duygusal anlar yaşadı.Kazanmanın mutluluğunu yaşayan Seda şunları söyledi: "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş"