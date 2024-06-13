Derya Şensoy'un davası sonuçlandı

Oyuncu Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasının taklit edildiğini ve rızası olmadan şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia ederek bir firmaya 11 bin liralık dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Şensoy'un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak şirketin bir daha kendisiyle iletişime geçmediği aktarıldı.İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada davacı Derya Şensoy'un avukatı Burak Haybat ile davalı firmanın avukatı hazır bulundu.Derya Şensoy'un avukatı mahkemede davanın kabulünü talep ederken, firmanın avukatı ise davanın reddini istedi.100 bin lira tazminat ödemesine hükmedildiKararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, firmanın 90 bin lira maddi 10 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.