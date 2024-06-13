Acun Ilıcalı ile bir araya geldiler!

Hem aşkları hem evlilikleriyle magazin basınına damga vuran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018 yılında boşandı.2017 yılında evlenen ve kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanan çift, kızları Melisa için sık sık bir araya geliyor. İkili bu defa, Melisa'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi.Kızları Melisa'nın 5. sınıf mezuniyeti için bir araya gelen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'yı yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Subaşı peş peşe çektirdiği kareleri, sosyal medya hesabından yayınladı.Çağla'ya göndermeUzun zamandır Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı'yı Subaşı'nın yanında görenler; 'Şimdi Çağla düşünsün', 'Acun'un manitasındaki genişlik', 'Çağla çok tehlikeli bir tablo' yorumlarında bulundu.