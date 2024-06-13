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Acun Ilıcalı ile bir araya geldiler!

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, aylar sonra kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu.

Ekleme: 13.06.2024 - 09:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Hem aşkları hem evlilikleriyle magazin basınına damga vuran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 2018 yılında boşandı.

2017 yılında evlenen ve kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanan çift, kızları Melisa için sık sık bir araya geliyor. İkili bu defa, Melisa'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Şeyma paylaştı

Kızları Melisa'nın 5. sınıf mezuniyeti için bir araya gelen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'yı yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Subaşı peş peşe çektirdiği kareleri, sosyal medya hesabından yayınladı.

Acun Ilıcalı ile bir araya geldiler!

Çağla'ya gönderme

Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı'yı Subaşı'nın yanında görenler; 'Şimdi Çağla düşünsün', 'Acun'un manitasındaki genişlik', 'Çağla çok tehlikeli bir tablo' yorumlarında bulundu.


Acun Ilıcalı ile bir araya geldiler!

Acun Ilıcalı ile bir araya geldiler!
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