  • USD: 32,31 - 32,37
  • EURO: 34,73 - 34,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rihanna yeni bir akıma imza attı

Uzun sarı saçlarıyla gündeme gelen Rihanna, katıldığı bir etkinlikte seçimini doğallıktan yana kullandı.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla servetini ikiye katladı.

İç çamaşırı markası ve güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, şimdi ise yeni bir marka için kolları sıvadı.

Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarışın olan şarkıcı, saç bakım markası çıkarmaya hazırlanıyor.

Rihanna yeni bir akıma imza attı

Perukları çıkardı

36 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta markasının lansmanına katıldı. Son olarak uzun sarı saçlarıyla kameralar karşısına geçen Rihanna, kısa ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çekti. Peruğu bir kenara bırakan yıldız, uzun bir süre sonra ilk kez doğal saçlarıyla görüntülendi.

Rihanna yeni bir akıma imza attı
CHP'li İBB'den gözdağı! Röportaj yasaklandı
İngiltere basınından Türkiye övgüsü! Uluslararası rolü artıyor
Tarihi görüşmede Erdoğan'dan Özel'e sürpriz teklif!
CHP'li Karalar'dan tehdit! 'Katılmayanlar tespit edilecek!'
BM'den dikkat çeken hamle! Katil İsrail kara liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesi için tarih belli oldu
Çocuk katili İsrail'i ateşkes paniği sardı! BMGK kararına rağmen katletmeye devam ediyorlar
Erdoğan bağımsız Filistin Devleti için Avrupa’ya gidiyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ayrı suç örgütü çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Akşener sessizliğini bozdu: CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın iddialarına sert çıktı
18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Merkezi'ne tarihi ziyaret
CHP'li Meclis Başkanı'ndan çifte standart! Osman Gökçek tüm gerçekleri ispatlarıyla paylaştı
18 yıl sonra bir ilk! İade-i ziyaret günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nde hazırlık
Hamas: BM'nin ateşkes teklifini kabul ediyoruz
Mehmet Şimşek duyurdu: Kayıt dışılıkla her alanda mücadele
Gazze'de can kaybı 37 bin 164'e yükseldi
İYİ Parti’de Akşener hesaplaşması
Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi yoğun diplomasi trafiği! Masada 'Gazze' olacak
CHP'li ABB faciayı yaşattı! Sebebi belli oldu: Asfaltla kapatılmış...
18 milyar dolar değerinde dev hazine! 300 yıl önce batan gemide bulundu

18 milyar dolar değerinde dev hazine! 300 yıl önce batan gemide bulundu

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı!

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Tehlike bir kez daha ortaya çıktı!

Instagram'a yeni özellik: Artık WhatsApp'tan paylaşım mümkün olacak

Instagram'a yeni özellik: Artık WhatsApp'tan paylaşım mümkün olacak

Görenler şaşkın! Yeni bir tür olduğu açıklandı

Görenler şaşkın! Yeni bir tür olduğu açıklandı

Sıcaklarda telefonunuza dikkat edin! Uzmanından 'şarj' tavsiyesi

Sıcaklarda telefonunuza dikkat edin! Uzmanından 'şarj' tavsiyesi

Türkiye'den Google'a yüklü para cezası: Gerekçesi belli oldu

Türkiye'den Google'a yüklü para cezası: Gerekçesi belli oldu