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Işıltılı tarzı gündem oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Ekleme: 12.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
En son Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde ekranlarda gördüğümüz Serenay Sarıkaya, son dönemde özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü isimlerden.

Şu sıralar müzik dünyasında adından söz ettiren Mert Demir ile birliktelik yaşayan Sarıkaya, her yaptığıyla olay oluyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, tarzıyla dikkat çekti.

Işıltılı tarzı gündem oldu!

Pullu çiçekli

Gri tamamen pullardan oluşan bir elbise giyen Sarıkaya'nın kırmızı çiçek desenli ayakkabıları da olay oldu.

Serenay Sarıkaya'nın farklı kombini adeta sosyal medyayı ikiye böldü.

'Ne giyse yakışıyor'

Bazı kullanıcılar; 'Seranay aurası diye bir şey var', 'Ne giyse yakışıyor' derken bazı kullanıcılar da 'Bu ne giymiş', 'Bu sefer hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.

Işıltılı tarzı gündem oldu!
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