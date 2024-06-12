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Hacı Sabancı'dan dava açıklaması!

Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini öne süren F.D. isimli kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi.

Ekleme: 12.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Sosyetenin en ünlü isimlerinden Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Sabancı ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı'nın, başka bir kadından 'Uzay' adında bir oğlu olduğu iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen 'babalık davası' iddiasına Hacı Sabancı'dan açıklama geldi. Hacı Sabancı, hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı, avukatının açıklamasını direkt olarak yayınladı. O paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ne ilktir ne de son olacaktır"

''Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür iddialar ve iftiralar toplumumuz tarafından tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.'. Her türlü yasal yollara başvurulacaktır.'

Hacı Sabancı'dan dava açıklaması!
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