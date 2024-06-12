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Ali Sadi Erbil mezun oldu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Ekleme: 12.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Aşk hayatıyla ve evlilikleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu.

Ali Sadi Erbil mezun oldu!

Ali Sadi'nin mezuniyeti

Şimdilerde Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi.

"Aynı babası"

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenler, gözlerine inanamadı. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Ali Sadi'ye "Aynı babası" yorumları yağdı.

Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış, bu evliliklerinden Sezin, Yasmin ve Ali Sadi isimli üç çocuğu dünyaya geldi.

Ali Sadi Erbil mezun oldu!
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