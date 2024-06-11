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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Acı haberi kızı duyurdu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Acı haberi kızı duyurdu
Ekleme: 11.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam dünyasını derinden yaralayan bir ölüm yaşandı. Usta oyuncu Murat Soydan, hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Murat Soydan kimdir?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu, ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Acı haberi kızı duyurdu

Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

Sinemaya Kolsuz Kahraman ile adım attı

Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaşmıştır.

221 filmde oynadı

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül Hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

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