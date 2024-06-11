Oyuncu Seda Akman imaj değiştirdi!

Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Seda Akman, yeni imajıyla dikkat çekti.Saçlarını bir anda kısacık kestirme kararı alan Seda Akman değişimiyle şaşırttı.Daha önce de kısa saç kullandığını söyleyen güzel oyuncu, "Hep aynı, hep aynı, bir anda kestirmek istedim. Kimseye de söylemedim." dedi.Akman'ın zayıf halleri de gözlerden kaçmadı. Katıldığı gecede sade tarzıyla dikkat çeken Akman'a "Çok güzelsin" yorumları da geldi.