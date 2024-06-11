Kariyerinde bir ilke imza attı!

Melisa Şenolsun başrolü olduğu LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmiyle kariyerinin ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu.

Melisa Şenolsun son olarak LCV (Lütfen Cevap veriniz) filminde rol almıştı. 2024 Uluslararası Frankurt Türk Film Festivali'nde düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi, LCV (Lütfen Cevap veriniz) filmindeki Ceren rolüyle Melisa Şenolsun oldu.Törende aynı zamanda LCV 'En İyi Film' ve filmdeki rolleriyle Ushan Çakır ile Cem Yiğit Üzümoğlu da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldılar. Başrolü olduğu Dünya Varmış filminin çekimleri sebebiyle ödül törenine katılamayan Melisa Şenolsun, yayımladığı videoyla festival ekibine teşekkürlerini iletti.