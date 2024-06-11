Beckham'ın yeni işi şaşırttı

Emekli İngiliz futbolcu David Beckham ABD'de Inter Miami CF futbol takımının başkanlığını yapıyor. David Beckhma bahçe işleri ile ilgilenmeye başladı.49 yaşındaki Beckham, bahçesine gül dikerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Pek çok David Beckham hayranı televizyon kanallarına çağrı yaparak Beckham çiftinin ev hayatı ve bahçe işleriyle ilgilenmeleri hakkında bir program yapılmasını talep etti.David Beckham'ın paylaştığı videoyu eşi Victoria çekti. Klipte Victoria'nın, eşi için "Bahçe işlerine bayılıyor" dediği duyuluyor.