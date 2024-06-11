Beckham'ın yeni işi şaşırttı
Eski futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. David Beckham, bahçe işlerindeki başarısını takipçileri ile paylaştı.
Emekli İngiliz futbolcu David Beckham ABD'de Inter Miami CF futbol takımının başkanlığını yapıyor. David Beckhma bahçe işleri ile ilgilenmeye başladı.
DAVID BECKHAM BAHÇE İŞLERİNE YÖNELDİ
49 yaşındaki Beckham, bahçesine gül dikerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Pek çok David Beckham hayranı televizyon kanallarına çağrı yaparak Beckham çiftinin ev hayatı ve bahçe işleriyle ilgilenmeleri hakkında bir program yapılmasını talep etti.
David Beckham'ın paylaştığı videoyu eşi Victoria çekti. Klipte Victoria'nın, eşi için "Bahçe işlerine bayılıyor" dediği duyuluyor.
DAVID BECKHAM BAHÇE İŞLERİNE YÖNELDİ
49 yaşındaki Beckham, bahçesine gül dikerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Pek çok David Beckham hayranı televizyon kanallarına çağrı yaparak Beckham çiftinin ev hayatı ve bahçe işleriyle ilgilenmeleri hakkında bir program yapılmasını talep etti.
David Beckham'ın paylaştığı videoyu eşi Victoria çekti. Klipte Victoria'nın, eşi için "Bahçe işlerine bayılıyor" dediği duyuluyor.