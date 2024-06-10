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YKS paylaşımı gündem oldu

Her yaptığıyla olay olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu kez de YKS'ye giren öğrenciler için bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 10.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Acemi Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, açıklamaları ve paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Boluğur, son olarak YKS'ye giren adaylar için paylaştığı bir mesajla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dikkat çekti..

Boluğur, yayınladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

YKS paylaşımı gündem oldu

"Erkekler okusa da bir şey olamaz"

"Kızlara başarılar diliyorum, erkekler okusa da bir şey olamazlar zaten..."

Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcıları arasında yer alan Serdar Ortaç ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ve nisan ayında stüdyoya gireceğini belirten ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Hareketli, 'eller havaya’ tarzında tam bir yaz şarkısı. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak" şeklinde konuşmuştu.

YKS paylaşımı gündem oldu

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