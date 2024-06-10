Murat Övüç oğlunu nişanladı

Sahne performansları ve yaşam tarzına ilişkin konularla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç ne yapsa olay olmaya devam ediyor.Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Övüç bunu göstermekten de çekinmiyor. Son olarak " 10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" " diyen Övüç, kendisi gibi zaman zaman skandallara karışan oğlunun nişanladı.Burakcan Övüç bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişan yaptı. Fenomen Övüç nişanda siyah takım elbisesiyle boy gösterip gelinine taktığı altınları da sosyal medyadan paylaştı.Murt Övüç'ün gelinine 2 kilo altın takması da sosyal medyada gündem oldu. Fenomen takıları taktığı anları da sosyal medyadan göstermeyi ihmal etmedi.