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Murat Övüç oğlunu nişanladı

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla dikkat çeken ünlü fenomen Murat Övüç'ün oğlunu evlendiriyor. Övüç, nişanda geline 2 kilo altın taktı.

Ekleme: 10.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Sahne performansları ve yaşam tarzına ilişkin konularla sık sık gündeme gelen fenomen Murat Övüç ne yapsa olay olmaya devam ediyor.

Murat Övüç oğlunu nişanladı

Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Övüç bunu göstermekten de çekinmiyor. Son olarak " 10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" " diyen Övüç, kendisi gibi zaman zaman skandallara karışan oğlunun nişanladı.

Burakcan Övüç bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişan yaptı. Fenomen Övüç nişanda siyah takım elbisesiyle boy gösterip gelinine taktığı altınları da sosyal medyadan paylaştı.

Murat Övüç oğlunu nişanladı

2 kilo altın taktı

Murt Övüç'ün gelinine 2 kilo altın takması da sosyal medyada gündem oldu. Fenomen takıları taktığı anları da sosyal medyadan göstermeyi ihmal etmedi.

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