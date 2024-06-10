Kızını Simge Sağın ile tanıştırdı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira Simge Sağın hayranı çıktı. Demet Akalın, Hira'yı çok sevdiği şarkıcı Simge Sağın ile tanıştırdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Demet Akalın, verdiği kilolarla konuşuluyor. Kızı Hira'nın her isteğini yerine getiren Demet Akalın'dan yeni bir hamle geldi. Akalın'ın kızının Simge Sağın hayranı olduğu ortaya çıktı.
Hira, önceki akşam annesinden rica ederek kendisini Simge ile tanıştırmasını istedi.
HİRA İLE SİMGE SAĞIN'I TANIŞTIRDI
Akalın, Simge'yi arayıp buluşmayı ayarladı. Okuldan arkadaşlarını da yanına alan Hira, annesiyle birlikte kulise girerek Simge ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Demet Akalın daha önce de Hira için Aleyna Tilki'yi eve çağırmıştı.
Hira, önceki akşam annesinden rica ederek kendisini Simge ile tanıştırmasını istedi.
HİRA İLE SİMGE SAĞIN'I TANIŞTIRDI
Akalın, Simge'yi arayıp buluşmayı ayarladı. Okuldan arkadaşlarını da yanına alan Hira, annesiyle birlikte kulise girerek Simge ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Demet Akalın daha önce de Hira için Aleyna Tilki'yi eve çağırmıştı.