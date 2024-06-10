Kızını Simge Sağın ile tanıştırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren Demet Akalın, verdiği kilolarla konuşuluyor. Kızı Hira'nın her isteğini yerine getiren Demet Akalın'dan yeni bir hamle geldi. Akalın'ın kızının Simge Sağın hayranı olduğu ortaya çıktı.Hira, önceki akşam annesinden rica ederek kendisini Simge ile tanıştırmasını istedi.Akalın, Simge'yi arayıp buluşmayı ayarladı. Okuldan arkadaşlarını da yanına alan Hira, annesiyle birlikte kulise girerek Simge ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Demet Akalın daha önce de Hira için Aleyna Tilki'yi eve çağırmıştı.