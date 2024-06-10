Karnı burnundaki son halini paylaştı

İlk kez anne olacağı için heyecanlı olan ekranların güzel oyuncularından Burcu Biricik, bebeğine kavuşmak için günler sayıyor.

Daha önce 'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun' ve 'Kırmızı Oda' dizilerinde boy gösteren Burcu Biricik, son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katmıştı.Kızını bekliyorÜnlü oyuncu Burcu Biricik, şu sıralar işlere ara verdi. Evde tatlı bir heyecanla bebeğine kavuşmak için gün sayan güzel oyuncu, doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu doğum gününde kızının ismini açıklarken, bugün yaptığı yeni paylaşımla da adından söz ettirdi.Ünlü oyuncunun karnı burnunda yeni pozu sosyal medyada oldukça ilgi çekti!