  • USD: 32,13 - 32,19
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıllar sonra aynı karede

Aşk-ı Memnu'da beraber rol alan oyuncular Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem bir araya geldikleri Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde selfie çekildiler.

Ekleme: 1.06.2024 - 17:49 Güncelleme: 1.06.2024 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu yaz sezonunda yeniden ekranda olacak. Perşembe akşamları 20.00'de ekrana gelecek olan Aşk-ı Memnu için hayranları heyecanlıyken, dizinin başrolleri Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem yıllar sonra aynı karede yer aldılar.

AŞK-I MEMNU'NUN YILDIZLARI YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Kenan Doğulu'nun 50. yaşı için doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem de vardı. İki isim, eski rol arkadaşları olan Beren Saat ile bir araya geldiler ve bu an selfieyle ölümsüzleşti.

İşte Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in o fotoğrafları!

Yıllar sonra aynı karede
Başıboş köpekler dehşet saçtı! Canını güçlükle kurtardı
Cezanın arkasından Soros çıktı! 'Savaşacağım' diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kızılcahamam'da Filistin sergisini gezdi
Üç aşamalı planın ardından Netanyahu sessizliğini bozdu: Hiçbir şey değişmedi!
AK Parti Kızılcahamam Kampı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
10 maddede AK Partili belediyelerde tasarruf planı: Makam araçları azaltılıyor
Çeteleşen köpeklere önlem: İşte başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin detayları
Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 379'a yükseldi
Boşanma aşamasındaki kadın ormanda katledilmişti... Mahkemeden ödül gibi karar!
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da Narkoçelik-19 operasyonu
İsrail ordusu Cibaliye’den çekildi! İkinci işgalden geriye sadece harabe kaldı
Türk Astronot Alper Gezeravcı kaza geçirdi!
Kremlin’den Donald Trump açıklaması! Dmitriy Peskov ‘Meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldı’ dedi
Yunan basını: Türkiye, Mavi Vatan'da arama ve sondaj faaliyetleri planlıyor
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı
HDP'li eski başkana PKK gözaltısı! Kıskıvrak yakalandı
DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol kesip çıkarılan petrolden pay istedi
Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!
İYİ Parti dağıldı! O isim de partiden istifa etti
'Rakamlar cesaret verici' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'den büyüme analizi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…