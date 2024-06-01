Yıllar sonra aynı karede
Aşk-ı Memnu'da beraber rol alan oyuncular Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem bir araya geldikleri Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde selfie çekildiler.
Aşk-ı Memnu yaz sezonunda yeniden ekranda olacak. Perşembe akşamları 20.00'de ekrana gelecek olan Aşk-ı Memnu için hayranları heyecanlıyken, dizinin başrolleri Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem yıllar sonra aynı karede yer aldılar.
AŞK-I MEMNU'NUN YILDIZLARI YILLAR SONRA AYNI KAREDE
Kenan Doğulu'nun 50. yaşı için doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem de vardı. İki isim, eski rol arkadaşları olan Beren Saat ile bir araya geldiler ve bu an selfieyle ölümsüzleşti.
İşte Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in o fotoğrafları!
AŞK-I MEMNU'NUN YILDIZLARI YILLAR SONRA AYNI KAREDE
Kenan Doğulu'nun 50. yaşı için doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem de vardı. İki isim, eski rol arkadaşları olan Beren Saat ile bir araya geldiler ve bu an selfieyle ölümsüzleşti.
İşte Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in o fotoğrafları!