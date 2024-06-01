Aşk-ı Memnu yaz sezonunda yeniden ekranda olacak. Perşembe akşamları 20.00'de ekrana gelecek olan Aşk-ı Memnu için hayranları heyecanlıyken, dizinin başrolleri Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem yıllar sonra aynı karede yer aldılar.Kenan Doğulu'nun 50. yaşı için doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem de vardı. İki isim, eski rol arkadaşları olan Beren Saat ile bir araya geldiler ve bu an selfieyle ölümsüzleşti.İşte Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in o fotoğrafları!