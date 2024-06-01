'Sürekli çift dikiş yapıyorsunuz'
Çağatay Ulusoy, önceki gece yakın dostu Mustafa Mert Koç'un konserine gitti. Ünlü oyuncu, ısrarlı özel hayat soruları üzerine dikkat çeken bir cevap verdi.
Çağatay Ulusoy, Kanyon'da bir mekanda sahne alan Mustafa Mert Koç'un konserinin ardından ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Muhabirler iki kez aşk sorusu yöneltince 33 yaşındaki oyuncu, "Yok dedim, biraz önce de sordunuz. Sürekli bana çift dikiş yapıyorsunuz" karşılığını verdi.
Muhabirler iki kez aşk sorusu yöneltince 33 yaşındaki oyuncu, "Yok dedim, biraz önce de sordunuz. Sürekli bana çift dikiş yapıyorsunuz" karşılığını verdi.