'Sürekli çift dikiş yapıyorsunuz'

Çağatay Ulusoy, Kanyon'da bir mekanda sahne alan Mustafa Mert Koç'un konserinin ardından ayaküstü basın mensuplarının soruları yanıtladı.Muhabirler iki kez aşk sorusu yöneltince 33 yaşındaki oyuncu, "Yok dedim, biraz önce de sordunuz. Sürekli bana çift dikiş yapıyorsunuz" karşılığını verdi.