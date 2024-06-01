İrem Derici: Sevgilisi olan ağlasın!

İrem Derici ile Gökhan Fırat'ın, yedi aylık ilişkilerini noktalamıştı. Ünlü popçu, birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmış ve yönetmeni takipten çıkmıştı. Derici, son olarak sevgilisi olmadığı için üzüldüğünü belirten bir takipçisine verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la Eylül 2023'te yollarını ayıran İrem Derici, geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.Ancak Derici'nin mutluluğu uzun sürmemiş, geçtiğimiz ay Fırat ile ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.Ünlü isim, son olarak Instagram sayfasından takipçisine verdiği bir yanıtla gündeme geldi.Gönderisine "Sevgilim yok" yazarak ağlayan surat emojisi bırakan bir sosyal medya kullanıcına kayıtsız kalamayan İrem Derici, şöyle yazdı:"Benim de yok. Ne ağlıyorsun, olan ağlasın"