Doktorundan talimat geldi

Kadir İnanır rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat verdi. Tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından da sanatçının fizik tedavisine devam edilecek.