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Doktorundan talimat geldi

Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İnanır'ın fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Ekleme: 1.06.2024 - 17:48 Güncelleme: 1.06.2024 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Kadir İnanır rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Kadir İnanır'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Prof. Dr. Uğur Türe, Kadir İnanır'a yüksek öncelikli bir talimat verdi. Tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.

Doktorundan talimat geldi

KADİR İNANIR HASTANEDE KALACAK

Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından da sanatçının fizik tedavisine devam edilecek.

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