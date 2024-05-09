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Beyaz Gazete
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Serenay Sarıkaya'yı sinirlendiren soru!

Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'le ilgili gelen bir soruya çok sinirlendi. Mert Demir'le reklam aşkı yaşıyor iddiasıyla karşılaşan Serenay Sarıkaya, tepkisiyle gündem oldu.

Ekleme: 9.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 9.05.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Serenay Sarıkaya rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti projesinin galasında görüntülendi. Ünlü oyuncuya burada magazinel sorular da yöneltildi. Bu sorulardan birisi de, özel hayatıyla alakalı oldu. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; bir muhabir Sarıkaya'ya, şarkıcı Mert Demir'le olan arkadaşlığının "reklam aşkı" olup olmadığını sordu. Bu soru, ünlü oyuncuyu sinirlendirdi.

SERENAY SARIKAYA'YI SİNİRLENDİREN MERT DEMİR SORUSU

Soru karşısında üslubunu bozmadan tepkisini dile getiren Serenay Sarıkaya, reklam aşkı iddialarını da yalanladı.

İşte o anlar!

Serenay Sarıkaya'yı sinirlendiren soru!
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