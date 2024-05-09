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Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Seyirciye sinirlendi, bakın ne yaptı...

Şu sıralar aşk hayatıyla gündemde olan Cem Yılmaz, bu defa son gönderisinde sahneyi terk etmesi ile gündeme geldi.

Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! Seyirciye sinirlendi, bakın ne yaptı...
Ekleme: 9.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 9.05.2024 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi komedyen olan Hasan Can Kaya'ya yaptığı göndermelerle gündeme gelen Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki skandal bir olayla adından söz ettirdi.

Ünlü komedyenin 'Hoşgeldiniz CHP'liler' dedikten sonra sahneyi terk ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz'ın bu sözlerine izleyenlerin tepki gösterdiği iddia edildi. Ancak gerçek başka çıktı.

'Kadın ve adam taşkınlık yaptı'

O salonda gösteriyi izleyen bir seyirci olayın gerçekliğini anlattı. Gösteride olan kişi 'O kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakilerde rahatsız oldu. Cem bu iş showa döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi.

'Bağırarak konuşuyordu'

Aynı kişi 'Şakalarla ilgili bir şey yok. Oradaki kadın yüksek sesle devamlı Cem Yılmaz'ın esprilerine evet ben de. Aynen ben gibi bağırarak konuşuyordu' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz taşkınlık yapan izleyiciler salondan çıkarılana kadar sahneye geri dönmedi.
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