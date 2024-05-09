Bir ilişkisi daha bitti!

Birçok ünlü kadınla aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, en son genç aşkıyla dikkat çekmişti.Ünlü komedyenin, kısa bir süre önce gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.Bu olaydan kısa süre sonra ise Cem Yılmaz'ın sevgilisini takipten çıktığı iddia edildi. Bu iddia da beraberinde ayrılık iddialarını getirdi.