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Son pozlarına yorum yağmuru!

Sosyal medyadan yeni pozları yayınlanan Hande Erçel'e modelliğe yönel mesajları geldi.

Ekleme: 8.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 8.05.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Son zamanlarda ekranlarda yer almayan Hande Erçel, oyunculuğuyla eleştirilerin hedefinde.

Oynadığı diziler iyi olmasına rağmen oyunculuğu beğenilmeyen Erçel, reklam ve dergi çekimlerine yöneldi. Senaryo okuduğunu söyleyen ancak henüz bir yapımla anlaşmamış olan Erçel'e, modelliğe yönelmesi yönünde teklifler gelmeye başladı.

Son pozlarına yorum yağmuru!

"Oyunculuğu bırak"

Hande Erçel'in özel bir çekim için verdiği pozlar, sosyal medyada yer alan sayfalar tarafından paylaşıldı.

Son pozlarına yorum yağmuru!

Bu sayfalarda paylaşılan ve güzelliğiyle övgü alan Erçel'e oyunculuğunun beğenilmediğini ve modellikte daha başarılı olacağını belirten kullanıcılar oldu. Bazıları bu fikre katılırken, bazıları ise Hande'ye geri dönmesi için çağrı yaptı.

Son pozlarına yorum yağmuru!
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