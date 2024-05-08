Son pozlarına yorum yağmuru!

Son zamanlarda ekranlarda yer almayan Hande Erçel, oyunculuğuyla eleştirilerin hedefinde.Oynadığı diziler iyi olmasına rağmen oyunculuğu beğenilmeyen Erçel, reklam ve dergi çekimlerine yöneldi. Senaryo okuduğunu söyleyen ancak henüz bir yapımla anlaşmamış olan Erçel'e, modelliğe yönelmesi yönünde teklifler gelmeye başladı.Hande Erçel'in özel bir çekim için verdiği pozlar, sosyal medyada yer alan sayfalar tarafından paylaşıldı.Bu sayfalarda paylaşılan ve güzelliğiyle övgü alan Erçel'e oyunculuğunun beğenilmediğini ve modellikte daha başarılı olacağını belirten kullanıcılar oldu. Bazıları bu fikre katılırken, bazıları ise Hande'ye geri dönmesi için çağrı yaptı.