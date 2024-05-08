Şarkıcı Kalben gözaltına alındı: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu...
Müzisyen Kalben Sağdıç, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Müzisyen Kalben Sağdıç gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adresine operasyon yapılan ünlü müzisyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adresine operasyon yapılan ünlü müzisyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.