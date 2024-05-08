Merve Boluğur yeni hobi buldu!

Eski fenomen yapımlardan 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiğinden beri ekranlardan uzak kaldı.Her yaptığı, her söylediği olay olan ünlü isimlerden Merve Boluğur, şimdi de yatırımlarıyla gündem oldu.Boluğur, 'Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Yatırımlardan anlayan bir arkadaşım var, inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım.' dedi.Yaz planından da bahseden ünlü isim, 'Bodrum'u istiyorum. Yurt dışı olarak saymakla bitmeyecek yerler var. Bu yaz herhalde Bodrum'dayım.' dedi.