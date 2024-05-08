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Kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı!

Selim Bayraktar sağlık sorununu açıkladı. Birçok tarihi dizide rol alan Selim Bayraktar, çalışma koşulları nedeniyle yakalanmış olduğu hastalığı ilk kez açıkladı.

Ekleme: 8.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 8.05.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Selim Bayraktar kariyeri boyunca pek çok tarihi dizide rol aldı. Geçtiğimiz günlerde, "Bir daha dönem işinde olmam" diyen Selim Bayraktar, Snob Magazin'in haberine göre; bu açıklamasını daha da detaylandırdı.

Bayraktar, "Dönem projelerinde normal işe göre 2-3 kat daha fazla efor harcarsın. Sette çok duman kullanılıyor ve hepsini soluyorsun. Dönem kıyafetleri ağır. Zırh 18 kilo mesela... Gün sonunda omuzlar çöküyor" ifadelerini kullandı.

SELİM BAYRAKTAR HASTALIĞINI AÇIKLADI

Ünlü oyuncu, "Bu şartlar bir sağlık sorunu çıkarıyor mu?" sorusuna ise, "Geçtiğimiz günlerde serum taktırdığımda kan koyu çıkmış. Doktor 'Sen oksijensiz ortamda mısın?' dedi. 'Evet' karşılığını verdim. Alyuvarlar fazla üretildiği için kan koyu çıkıyor. Böyle sorunlar var. Dönem işleri çok yıpratıcı..." karşılığını verdi.

Kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı!
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