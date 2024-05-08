Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl itirafı!

Birçok başarılı projede yer alan Burcu Kıratlı, son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyordu.Ünlü popçu Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, konuk olduğu programda eski evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Ünlü oyuncu, 2 kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl ile olan ilişkisi için ilk kez konuştu ve "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!" dedi.Kıratlı, Sinan Akçıl'la birlikte olduğu dönemde ilişkinin gücüyle kabul etmediği projeler olduğunu, bunun ilişkisine de kötü yansıdığını söyledi.İkinci kez evlenmeleriyle ilgili de konuşan Burcu Kıratlı, "Bizim barışmamız Sinan'ın anlattığı kadar kolay olmadı. Karşımdakini çok zorlarım. İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik."2 sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım, bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu.Onu yemeye başladım. O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep. Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olması, o popçu olduğu için ona yaradı. Ama ben oyuncu olduğum için, benim işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırt edebilecek zekada ama, yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o dengeleri kaçırdım. " dedi.