'Sokakta normal çalışırken güneşten yandım!'

'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisindeki 'Pusat' karakteriyle yıldızı parlayan, daha sonra 'Söz' ve 'Ramo' gibi yapımlarda rol alan Görkem Sevindik, kızarmış suratı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dikkat çeken görüntüsü hakkında bilgi verdi.

Şimdilerde 'Ateş Kuşları' dizisinde sevenleriyle buluşan Görkem Sevindik, önceki akşam Etiler'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.Basın mensuplarıyla sohbet eden 37 yaşındaki oyuncu, yaz için, "Çolukla çocukla güzel bir tatil istiyorum. Yurdun insanıyım ben. Buralarda güzel bir tatil yaparız artık, o günleri bekliyoruz" dedi.Suratının kızardığı görülen Sevindik, "Bir projemizin çekimleri esnasında sokaktaydık. O esnada güneşten biraz yandım. Tatile gitmedim, normal çalışırken güneşten yandım" diyerek güldü.