  • USD: 32,21 - 32,27
  • EURO: 34,67 - 34,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Sokakta normal çalışırken güneşten yandım!'

'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisindeki 'Pusat' karakteriyle yıldızı parlayan, daha sonra 'Söz' ve 'Ramo' gibi yapımlarda rol alan Görkem Sevindik, kızarmış suratı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, dikkat çeken görüntüsü hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 7.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde 'Ateş Kuşları' dizisinde sevenleriyle buluşan Görkem Sevindik, önceki akşam Etiler'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

'Sokakta normal çalışırken güneşten yandım!'

"YURDUN İNSANIYIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden 37 yaşındaki oyuncu, yaz için, "Çolukla çocukla güzel bir tatil istiyorum. Yurdun insanıyım ben. Buralarda güzel bir tatil yaparız artık, o günleri bekliyoruz" dedi.

'Sokakta normal çalışırken güneşten yandım!'

"ÇEKİMLER SIRASINDA BİRAZ YANDIM"

Suratının kızardığı görülen Sevindik, "Bir projemizin çekimleri esnasında sokaktaydık. O esnada güneşten biraz yandım. Tatile gitmedim, normal çalışırken güneşten yandım" diyerek güldü.
İsrail ekonomisine büyük darbe: 5 Müslüman ülke İsrail'e yük taşıyan gemileri limanlarına yanaştırmayacak
İzmir Metro A.Ş’de maaş krizi patlak verdi
İzmir Büyükşehir’de gündem işten çıkarma! Sendika masaya yumruğunu vurdu
Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nu anlattı: İnşaatı bile kazandıracak
CHP’li Başkanın mumu çabuk söndü! İşte skandal akraba atamasının belgesi
Bahçeli-Özel görüşmesi sona erdi
Nikah töreninde duaya izin vermedi: Soruşturma başlatıldı
Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanları açıklaması: Dikkat çeken yasal düzenleme vurgusu!
Bakan Göktaş duyurdu! 15 Mayıs'ta eylem planını kamuoyu ile paylaşacağız
CHP Genel Başkanı Özel, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
CHP’li başkandan ‘kıyım’ paylaşımı! 150 işçiyi çıkaracağını açıkladı
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de 34 bin 789 Filistinli katledildi!
Bir Türk daha uzaya çıkıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Tuva Cihangir Atasever'in uzaya çıkış tarihini açıkladı
ABB'deki skandal patlak verdi: ANKARAKART'ta 80 milyonluk vurgun
Başkan Erdoğan davet etti: 7 yıl sonra bir ilk! Kuveyt Emiri Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah Türkiye'ye geliyor
Teleferik iddianamesi tamamlandı! İşte sanıklar için istenen ceza
İşgalin son ayağı başladı: İsrail kontrolü ele geçirdi! Refah ateş altında!
Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail'den saldırıya devam kararı
200 kişilik ilan verdi 7 kişi alabildi! Deprem bölgesinde iş insanları eleman bulamıyor
Araç sahipleri dikkat! Onu takmayanlar trafiğe çıkamayacak: İşte son tarih...

Araç sahipleri dikkat! Onu takmayanlar trafiğe çıkamayacak: İşte son tarih...

Denizlerde aslan balığı arttı: Yerli türleri tehdit ediyor

Denizlerde aslan balığı arttı: Yerli türleri tehdit ediyor

GİB duyurdu! Bugün son gün

GİB duyurdu! Bugün son gün

Bu çiçeği sakın koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL

Bu çiçeği sakın koparmayın: Cezası 387 bin 141 TL

Hatay depremi sonrası ortaya çıktı: Tam iki buçuk metre uzunluğunda!

Hatay depremi sonrası ortaya çıktı: Tam iki buçuk metre uzunluğunda!

Otomobil tutkunları ekran başına! Uzmanlar uyardı: Daha da düşecek...

Otomobil tutkunları ekran başına! Uzmanlar uyardı: Daha da düşecek...