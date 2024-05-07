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Sevgilisinden ayrıldı

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen isimlerden şarkıcı İrem Derici sevgilisi Gökhan Fırat ile ayrıldıklarını doğruladı.

Ekleme: 7.05.2024 - 08:30 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:31 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden İrem Derici'nin son ilişkisi de hüsranla bitti.

Survivor'ın eski yarışmacısı Atakan Işıktutan’dan ayrılan Derici, yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hatta öyle bir aşk ki birlikte dövme bile yaptırmışlardı. İrem Derici dövme için "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" demişti.

Sosyal medya paylaşımları ve argo yorumlarıyla dikkat çeken Derici, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.

"Üzülemem"

Programda Derici, "Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem" dediği anlar çok konuşulmuştu.

Sevgilisinden ayrıldı

"İleri görüşlüyümdür"

İrem Derici yaptığı son paylaşımda programdaki sözlerini alıntılayarak "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben" yazdı.

Sevgilisi Gökhan Fırat'la olan fotoğraflarını da Instagram hesabından sildiği gözlerden kaçmadı.
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