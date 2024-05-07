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Rafet El Roman'dan Mono Lisa paylaşımı

Yüzündeki değişim yüzünden gündemden düşmeyen Rafet El Roman, bu defa Mona Lisa tablosunda kendi yüzünü gördü. Ünlü isim o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekleme: 7.05.2024 - 08:40 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
55 yaşındaki Rafet El Roman'ın bir röportajında, yüzünün değişimi dikkat çekmişti. Rafet El Roman, hakkındaki estetik iddialarına yanıt vermiş, sadece botoks yaptırdığını söylemişti.

Gazeteci Ahmet Hakan, yazısında Rafet El Roman'ı estetiğiyle gündem olan Sertab Erener'e benzetmişti. Sanatçıdan Hakan'a cevap gecikmemişti.

"Yüzümde estetik yok." diyen Roman, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"Sinir bozucu olmaya başladı"

"Arkadaşlar ve sevgili Ahmet Hakan, bende estetik falan yok. 5 ay önce botoks yaptırdım, pişmanlığımı da dile getirdim. Ayrıca bu fotoğraf talihsiz çekilmiş ve üzerinde oynanmış bir fotoğraf. Başka fotoğraf da yok basının elinde, sürekli bu fotoğrafı paylaşıp estetik yaptıran ünlülerle aynı karede haber olmak önce komikti fakat artık sinir bozucu olmaya başladı.

Görüntümün bu fotoğrafla hiçbir alakası yok. Gerçekte her zaman bildiğiniz gibi karizmatik ve yakışıklı biriyim, kıskançlık yapıp gölge düşürmeye çalışmayın:)"

Rafet El Roman'dan Mono Lisa paylaşımı

Ünlü şarkıcı son yaptığı paylaşımla da gündem oldu. Hala yüzündeki değişim alay konusu olan Rafet El Roman, bu defa kendi yüzünü Mona Lisa tablosuna yerleştirenlere seslendi.

Ünlü isim, yayınladığı kareye; "Mona Lisa'yı da bu işe alet ettiniz ya" yazdı. Paylaşıma yorum yağdı.

Rafet El Roman'dan Mono Lisa paylaşımı
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