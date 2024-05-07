Kızları ile ilk aile pozu

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ünlü isim bebeğin cinsiyeti ile ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurmuştu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu ortaya çıkmıştı.Doğumun ardından sosyal medya sayfasından paylaşım yapan ünlü isim, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" diye yazmıştı.33 yaşındaki Eda Ece ile 31 yaşındaki Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.Güzel oyuncu, 8.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı aile pozuna; "Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." mesajını yazdı.Ünlü çiftin paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.