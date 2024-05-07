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Kızları ile ilk aile pozu

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen, eylül ayında ise hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, haftalar bir ay önce minik kızını kucağına almıştı. Ece ile Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktıkları anı paylaştı.

Ekleme: 7.05.2024 - 08:55 Güncelleme: 7.05.2024 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Kızları ile ilk aile pozu

Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ünlü isim bebeğin cinsiyeti ile ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

"SABIRSIZ KIZIM ANİDEN DOĞDU"

Güzel oyuncu, 4 Nisan'da kızını kucağına almıştı. Mutlu haberi Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabı duyurmuştu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu ortaya çıkmıştı.

Kızları ile ilk aile pozu

Doğumun ardından sosyal medya sayfasından paylaşım yapan ünlü isim, "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" diye yazmıştı.

Kızları ile ilk aile pozu

İLK KEZ AİLECE DIŞARI ÇIKTILAR

33 yaşındaki Eda Ece ile 31 yaşındaki Buğrahan Tuncer, kızlarıyla birlikte ilk kez ailece dışarı çıktı.

Kızları ile ilk aile pozu

Güzel oyuncu, 8.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı aile pozuna; "Ailece ilk kez dışarı çıktık. 1 ay..." mesajını yazdı.

Kızları ile ilk aile pozu

Ünlü çiftin paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.




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