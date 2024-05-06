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Yeşim Erçetin'in acı günü!

Bir dönemin popüler isimlerinden Yeşim Erçetin, eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda da yayınladığı karelerle eşinden şiddet gördüğünü söylemişti.

Ekleme: 6.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 6.05.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlendikten sonra Türkiye'den gitmişti. Erçetin ülkeyi terk edip, Miami'ye yerleşmiş ve burada doğum koçluğu da yapmaya başlamıştı.

Şiddet gördüğünü söylemişti

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yüzünün halini paylaşarak eşinden gördüğü şiddeti anlatmıştı.

Erçetin, “Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum.” demişti.

"Canım kocam gidişin çok ani oldu"

Erçetin, geçtiğimiz gün ise eşinin ölüm haberini duyurdu. Ani ölümle sarsılan eski manken, sosyal medyadan eşinin fotoğrafını paylaşarak "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik, canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük." ifadelerini kullandı.

Bazı takipçileri ise "Hani dayak yiyordunuz anlam veremedim." diyerek şaşırttı.

Erçetin'in eşinin duşta ayağı kaydığı ve başının mermer zemine çarptığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim, eşinin cansız bedenini buldu.

Yeşim Erçetin'in acı günü!
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