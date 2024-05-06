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Icardi'yi gördü Beşiktaş'ı bıraktı!

Simge Sağın fanatik Beşiktaş taraftarıydı. Aşkın Olayım adlı şarkısı Galatasaraylı Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım." dedi.

Ekleme: 6.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 6.05.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile özdeşleşmişti. Bu durum sosyal medyada tepki çekmişti. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de, Simge'nin Beşiktaşlı olmasıydı. Ünlü şarkıcı katıldığı yayında, bu konu hakkında konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Icardi'yi gördü Beşiktaş'ı bıraktı!
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