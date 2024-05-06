Düğün tarihleri belli oldu

Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu.Yakışıklı oyuncu ve güzel modacı, dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle şubat ayında nişanlandı.Mutluluğu yüzlerinden okunan ünlü çift, nişan töreninde çekilen kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Zeynep Mayruk, transparan detayları olan beyaz takım giymeyi tercih ederken Tolga Sarıtaş ise düz siyah bir takım elbise giymişti.32 yaşındaki oyuncu, nişanlanmadan önce kendisine yöneltilen "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız" cevabını vermişti.Tolga Sarıtaş, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sarıtaş, hayranlarına müjdeli haberi vererek, haziran ayında düğün yapacaklarını ve gelinlik ile damatlığı müstakbel eşi Zeynep Mayruk'un isteğine göre seçeceklerini söyledi.Oyuncu ayrıca, yakın zamanda tekrar ekranlara döneceğini ve proje araştırmalarına başladığını açıkladı.ÇEŞME'DE OLABİLİRGözlerden uzak aşk yaşayan ünlü çiftin, Çeşme’de düğün yapacağını da gelen bilgiler arasında.