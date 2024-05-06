Amsterdam'da olay yarattı!

Adı en son Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anılan hem özel hayatıyla hem de kariyerindeki başarı ile konuşulan Hadise, son dönemde danslarıyla dikkat çekiyor.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün de Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmamıştı.Sahnede danslarıyla kendinden geçen Hadise, bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark edince "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo." demişti.Bu açıklamasıyla adından söz ettiren Hadise, Amsterdam'da konser verdi. Güzel şarkıcı sahne dansını ve pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.Hadise'nin yakıp geçtiği konsere sosyal medyada dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.