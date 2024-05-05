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O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun kızı da çok ünlü! 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. 41 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

Ekleme: 5.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 5.05.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Unutulmaz şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı...

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış...


O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.


O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi...

İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Sahne çalışmalarına devam ederken bir yandan da oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu aslen İzmirli ve 62 yaşında. Bir evlilik yapan Emel Müftüoğlu'nun ilk eşi, kızı Çağrı'nın babası Oğuz Müftüoğlu'dur.

Çağrı Müftüoğlu 1 Ocak 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.


O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim aldı. 2009'un Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı.

O şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun 1995'te çıkan Hovarda müzik videosunda rol almış daha sonra da 2000 yılında Kal Benimle adlı şarkıda annesiyle düet yapmıştır.
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