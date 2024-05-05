Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran Solmaz Çiros, kalça danslarıyla bir döneme damga vurdu. Program sonrası bir dizide rol alan ancak televizyon macerası kısa süren Çiros, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir dönem 10 kilo birden alan ve değişimiyle çok konuşulan Çiros, şimdi ise leopar desenli elbisesi ile sosyal medyaya damga vurdu. Göğüs dekoltesinde sınır tanımayan Solmaz Çiros'un değişimi ve zaman içindeki dönüşümü şaşkına çevirdi. İşte Solmaz Çirosu'un son hali...

Türk televizyon dünyasında, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı bir evlilik programı sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Solmaz Çiros, programdaki kalça danslarıyla adından söz ettirmişti.Bir süre dizi oyunculuğu yapmasının ardından ekranlara veda eden Çiros, uzun bir aradan sonra yine gündeme geldi.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tekrar dikkat çeken Çiros'un, leopar desenli elbisesiyle yayınladığı poz çok konuşuldu.Göğüs dekoltesinde sınır tanımayan Solmaz Çiros, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Öte yandan Çiros'un son paylaşımı, onun değişimini ve zaman içindeki dönüşümünü bir kez daha gözler önüne serdi.İşte Solmaz Çiros'un değşimi