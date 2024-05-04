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Menajerinden açıklama geldi

Yıldız Tilbe'nin önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptığı haberleri gündeme geldi. Yıldız Tilbe'nin menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Ekleme: 4.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 4.05.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Yıldız Tilbe hakkında, 'takip mesafesi' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Tilbe'nin kaza haberleri ile gündeme gelmesinin ardından menajeri Özgür Aras'tan açıklama geldi.

Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi birçok mecrada Yıldız Tilbe Kaza Yaptı kaçtı haberleri gözüme çarptığı için birinci ağızdan size bilgi vermek istedim. Bu sabah Konya'ya gitmek için Sabiha Gökçen Havaalanını kullanmak üzere Polis Kontrol noktasında yaşanan trafik yoğunluğunda sağ şeritte önümüzde duran Minibüsün tamponuna sadece ufak bir dokunuş oldu. Çarpma, maddi hasar söz konusu olmadı.

Öndeki minibüs resmi araç olduğu için Polis Noktasında görevli tüm memurlarla Yıldız Tilbe fotoğraf çektirip güler yüzlerine teşekkür ederek ayrıldık.

Haberi biraz süslemek istemişler sanırım!

Sabiha Gökçen Havaalanı girişi Polis Kontrol noktasından kaçmak o trafik yoğunluğunda mümkün olamaz sizde hak verirsiniz.

Bilginize.

Özgür Aras

Yıldız Tilbe Menajeri"

Menajerinden açıklama geldi
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