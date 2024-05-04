'Aşkı bir türlü bulamadım'

Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Melis Döngel, özel hayatına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.Melisa Döngel'in adı daha önce Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, ardından da Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.Aşk iddialarına açıklık getiren Döngel; "Bu senemi çalışmaya adamak istiyorum. Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım, Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanıyorum ama gerçekten tanımıyorum kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.