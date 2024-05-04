Aşk dolu paylaşım
Magazin basınının yakından takip edilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu bir doğum günü kutlamasına katıldı. Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekildiği aşk dolu kareleri takipçileri ile paylaştı.
Mutlu evlilikleri ile adından söz ettiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yerini alıyor. 2016'da dünyaevine giren oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i, 2022'de de Leyla'yı kucağına aldı.
SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN AŞK DOLU PAYLAŞIM
Güzel oyuncu Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Çift, önceki akşam akadaşlarının doğum gününe katıldı. Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu, fotoğraflarına "Aşk" notunu düştü.
SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN AŞK DOLU PAYLAŞIM
Güzel oyuncu Kobal, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Çift, önceki akşam akadaşlarının doğum gününe katıldı. Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk pozlarını paylaştı.
Ünlü oyuncu, fotoğraflarına "Aşk" notunu düştü.