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Beyaz Gazete
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'34 senedir beş kuruş para almıyorum'

Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, bir üniversitenin gerçekleştirdiği ödül törenine katıldı. Düzenlenen gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Aliye Uzunatağan, gazeteciler ile sohbet ettiği esnada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 4.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 4.05.2024 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan geçtiğimiz günlerde bir üniversitede düzenlenen ödül töreninde boy gösterdi.

Yeni jenerasyondan bahseden Aliye Uzunatağan, "9 yaşında başladım bu işe. Bugün buradaysam gençler tarafından da beğeniliyorum demektir. Ben birçok genç oyuncuya eğitim verdim. Birçok ödüle lâyık görüldüm. Pırıl pırıl gençler yetişiyor. Harika oyuncular var. Bizler bu konuda bence çok başarılıyız." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de 60 yaşındaki bir hanımefendinin güzellik kraliçesi seçilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Aliye Uzunatağan; "Ben böyle bir yarışmaya girmezdim. Ben bu ülkede gençlere el veren bir drama öğretmeniyim. Gençlere el veriyorum ve bütün öğrencilerim star. Tek tek sayamıyorum. Çünkü çok var, kimseyi unutmak istemiyorum. Ben bu işe devam edeceğim, insan yetiştirmek harika bir duygu. Ben bu işi yaparken de 34 senedir beş kuruş para almıyorum. Tamamen gönüllü bir şekilde devam ediyorum." dedi.

Kızı Ayşecan Tatari ve damadı Edip Tepeli'nin ayrıldığı iddiaları hakkında da konuşan Aliye Uzunatağan; "Benim torunum var. Onu çok seviyorum. Boşanma falan yok. Asla olamaz. Âşık olarak evlendiler onlar. Siz böyle haberlere inanmayın. Üreten bir aşkları var onların. Birçok tiyatro oyununa hizmet ediyorlar. Üretken bir beraberlik var ve fazlasıyla aşk da var. Buradan da torunumun yanına gideceğim" diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

'34 senedir beş kuruş para almıyorum'
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