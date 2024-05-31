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Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Antalyalı olan 45 yaşındaki Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu. Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner hangi ünlü oyuncunun oğluymuş...

Ekleme: 31.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...
Aslen Antalyalı olan 45 yaşındaki Kaan Taşaner'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandıran oyuncu, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti.

2010-2012 yılları arasında yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, 'Erdoğan Yaşaran' rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.


Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...

Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Rengarenk adlı dizilerde oynayan Kaan Taşaner'in ailesi de merak edilen konular arasında yer aldı.


Taşaner hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince şoke oldu.


Meğer ünlü oyuncunun oğluymuş...

Anne-oğlun aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

İşte Kaan Taşaner
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