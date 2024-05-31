Kumral tarzı olay oldu!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.Daha önce 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran ve uzun süre gündem olan Sayan, son haliyle yine adından söz ettirdi.Ancak ünlü isim bu kez saç renginde yaptığı değişiklikle konuşuldu. Sosyal medyada paylaşım yapan Seda Sayan'ı görenler şaştı kaldı.Esmer olmayı düşünen ünlü isim kararsız kalınca çözümü takipçilerine sormakta buldu.'Karar veremedik' diyen Seda Sayan koyu renkteki saçıyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.Kahverengi bir peruk takan Sayan'ın son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Senin rengin sarı', 'Sen sarı kadınısın', 'Sarıdan vazgeçme' yorumlarında bulundu.Bir kısmı ise 'Bu renk daha genç göstermiş', 'Kesinlikle kahverengiye boyatmalısın' ifadelerini kullandı.Sayan'ın kararı ise yine sarıdan yana oldu. Saçlarını yeniden sarı yapan Seda Sayan son halini de paylaşarak 'Çok güzel oldu' dedi.Özel hayatı, estetik operasyonları ve kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Sayan'ın geçen günlerde de açıklamalarıyla çok konuşuldu.Serhat Tekin'in konuğu olan Sayan, sık sık yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: 'Beni estetik ile yargılayanlar benden daha çok estetik yaptıranlar. Ben bunu paylaşanlardanım. 'Neden yaptırdıklarını gösteriyor?' diye eleştiriyorlar.'Bedava yaptırdığı için paylaşıyor' diyorlar. Şimdi bunu benim ne bedava yaptırmaya ihtiyacım var, ne de bu şekilde reklam yapmaya ihtiyacım var. Ben istiyorum ki böyle bir uygulama çıkmış. Bakın bu da güzel bunu yaptırın. Ben ne söylersem olay oluyor.Eleştirinin altında büyük bir hayranlık var. Mesela sosyal medyada fotoğrafları bozuyorlar ve insanlardan kötü eleştiri duymak istiyorlar.'Ay ne kadar güzel olmuş Seda Sayan' değil de 'Kendini ne hale sokmuş, şahtın şahbaz oldun' gibi şeyler duymak istiyorlar. Hiç öyle değilim. Bunlar daha çok yorum alıyor diye size öyle yansıtıyorlar'Sayan 'Farz edelim ömür boyu genç gösterecek bir iğne çıktı ama test aşamasında. Sadece bir kişi üzerinde uygulanacak. Gider yaptırır mısınız?' sorusu karşısında ünlü isim, şunları söyledi: 'Kabul eder, en önde giderim.Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar. Söylemedikleri için biraz ortadan kayboluyorlar.Sonra geliyorlar 'Şöyle oldu böyle oldu, küçük dokunuşlar' diyorlar. Hiç küçük dokunuşlar değil baya yaptırıyorsan çık söyle. Zaten geçen Çağlar'a dedim ki 'Bundan sonra bana estetik var mı diye sorduklarında 'küçük dokunuşlar' diyeceğim'Eşiyle boşanacakları yönündeki haberlerle ilgili de konuşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: 'Sosyal medya bu kadar gündemde olunca şöyle bir güruh oluştu. İlgi çekecek kötü haberlerin peşine düştüler.Mesela biz evlendiğimizden beri Allah esirgesin birbirimize bir kez olsun 'Çekil kenara' demedik ama her gün 'boşanıyorlar' haberi çıkıyor. 'Boşandılar', 'adliye koridoru birbirine girdi' gibi şeyler. Benim kocam başından beri söylüyorum prens gibi bir adamdır.Çok zeki, naif, seni o konuma, duruma asla getirmeyecek kapasitede bir adamdır. Adama saldıramazsın aksine görünce sakinleşiyorsun.Bu haberlerden beslenenler var. İlgi çekiyor diye bu haberleri yapıyorlar herhalde. Yoksa bu insanların zoru ne? Rastlıyorsunuzdur orada burada biz el ele gezen, birbirine sevgi ile bakan bir çiftiz''En beğenmediğiniz halleriniz neler?' sorusuna Seda Sayan, şöyle karşılık verdi: 'En beğenmediğim halimi Çağlar biraz törpülemeye çalışıyor. Çok çabuk saldırıya geçebilirim.Bir anda, hele bide haksız bir durum varsa ortada beni hiç kimse tutamaz. Bir de bir şeyi istiyorsam hemen olsun istiyorum. Bu tarafım yoruyor olabilir'Şarkıcı, 'Günlük hayatta çok küfür eder misiniz?' sorusu karşısında ise şu ifadeleri kullandı: 'Çok sağlam küfür ederim. Ambalajı açılmamış küfürler duyabilirsin benden. 'Hadi ya! Bu nerden aklına geldi?' diyebilirsin.Ağzıma yakıştığını söylüyorlar. Ben yakışıyor mu yakışmıyor mu bilmiyorum ama gidiyorum, dümdüz gidiyorum yani. Belki de böyle yetiştim.Belki de bu benim kendimi koruma biçimimdi. Kadınlığa geçene kadar ki o hakkını koruma durumu. Bir maskülenlik hala var''En iyi arkadaşınız kim?' sorusuna Seda Sayan, 'Safiye Soyman gerçekten çok iyi arkadaşım. Bir 30 yıl daha var mı Safiye gibi bir arkadaş edinebilmem için? Safiye benim 30 yılım.İyi arkadaştır. Derdimi dinler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben onu çok dinlemem ama o hep dinler beni. Çok iyi kadın valla' şeklinde cevap verdi.Sanat dünyasının samimiyeti hakkında konuşan ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yani samimi olduğun arkadaşın sanatçı, sanatçı değil ona bakmıyorsun. Samimiysen samimisindir.Genel olarak sadece sanat dünyasında değil, insanların bir maskenin arkasında olması bana ters geliyor. Abicim neysen o ol. Bir maskenin arkasında bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var.Baktığın zaman başka bir şey sergiliyor ama o sen değilsin. Neden böyle davranıyorsun? Sonra bunun ceremelerini çekiyorlarSayan, 'Televizyon kariyerinizin şarkıcılığınızın önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?' sorusunu ise şu şekilde cevapladı: 'Özellikle yeni nesil benim şarkıcı olduğumu bilmiyor.Televizyon programlarına o kadar kendimi kaptırdım, o kadar hayatlara dokundum ki benim sahneye çıkmadığım düşünüldü.Halbuki sahneye çıkıyorum. Benim sahnem çok eğlencelidir. Çok iddialıyım bu konuda. En güzel sahnelerden biridir benim sahnem'Yeni şarkı müjdesi veren Seda Sayan, güzel haberi şöyle duyurdu: 'Sevgili Tan Taşçı bana yeni bir şarkı hediye etti. Yepyeni, çok güzel bir şarkı. Yasin Keleş stüdyoda şarkının aranjesi için çalışıyor. Hareketli, bomba gibi bir yaz şarkısı geliyor.Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bu ara bir farklılık var bende. Devamlı art arda farklı çalışmalar çıkarıyorum. Ayrıca Köfn gurubunun 'Ah geceler' şarkımı okuyup, benimle bir şarkı yapmak istediklerini söylediklerinde çok mutlu oldum.Bu benim için bir onurdur. Benden çok Çağlar heyecanlandı, 'Yapmalısın' dedi. Valla çok güzel olur. Köfn ile değişik bir şey gelebilir. Ben kendimi onlara teslim ettim. Bakalım benden ne isteyecekler?'